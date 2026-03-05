Quantum Secure Encryption präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quantum Secure Encryption präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at