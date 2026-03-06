|
Quantum-Si A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Quantum-Si A präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quantum-Si A -0,230 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr waren -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Quantum-Si A 2,44 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,06 Millionen USD umgesetzt worden.
