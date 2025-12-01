Quantum software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quantum software hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Quantum software 14,5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

