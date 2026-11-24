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WKN DE: A40KCG / ISIN: US9267113002
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24.11.2026 12:42:11
Quantum X Labs, Elbit Systems Launch Joint R&D Program; Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Tuesday, Quantum X Labs Inc. (QXL), in which Gix Internet Ltd. (GIXI) holds a minority stake, announced a joint R&D program development agreement with Elbit Systems, a global defense technology company, to develop technological solutions and explore potential commercial opportunities.
The agreement intends to integrate Quantum X Labs' proprietary quantum technology expertise with Elbit Systems C4I & Cyber, aiming to support future developments in secure applications requiring sophisticated technological integration.
The deal reflects Quantum's strategy to collaborate with established industry leaders in translating its quantum technologies into potential real-world applications.
In pre-market hours, GIXI was trading at $3.27, up 8.30 percent, and QXL was trading at $2.35, up 3.07 percent on the Nasdaq.
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