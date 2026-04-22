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22.04.2026 06:31:29
Quantumctek A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Quantumctek A gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 23,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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