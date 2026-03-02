Quantumctek A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quantumctek A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quantumctek A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 120,7 Millionen CNY im Vergleich zu 153,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Quantumctek A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,400 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 310,46 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 252,77 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at