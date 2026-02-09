QuantumScape-Aktie gefragt: Startschuss für Festkörper-Produktionslinie beim VW-Partner

• Produktionslienie Eagle Line eröffnet• Festkörperbatterie als "Heiliger Gral" der Energiespeichertechnologien• Zusammenarbeit mit VW-Tochter PowerCo

Die Inbetriebnahme der sogenannten "Eagle Line" von QuantumScape in San Jose, Kalifornien markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg von der Laborforschung zur industriellen Anwendung seiner Festkörperbatterie-Technologie. Die Produktionslinie ist dabei keine traditionelle Massenfertigung, wie man sie von klassischen Lithium-Ionen-Batterien kennt, sondern laut "Battery News" eine hochautomatisierte Pilot- und Demonstrationslinie, die dazu dient, die Produktion von Festkörperzellen in größerem Maßstab technisch zu validieren. Mit ihr will QuantumScape zeigen, dass die jahrzehntelang theoretisch erprobte Festkörpertechnologie nicht nur im Labor funktioniert, sondern sich auch auf reproduzierbare Weise in einem industriellen Umfeld herstellen lässt.

Technologie in der Praxis: Vom Labor zur Produktion

Im Zentrum der Eagle Line steht die Produktion der sogenannten QSE-5-Zellen, einer Festkörper-Lithium-Metall-Batteriezelle, die ohne flüssigen Elektrolyten auskommt und durch einen keramischen Separator charakterisiert ist. Diese Zellen nutzen laut Pressemitteilung das von QuantumScape entwickelte Cobra-Separatorverfahren, das im Vergleich zu früheren Verfahren deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und eine kompaktere Fertigungsfläche ermöglicht.

Im Jahr 2025 hatte QuantumScape bereits begonnen, Musterzellen dieser Technologie (B1-Samples) an Partnerunternehmen auszuliefern, um erste Praxistests zu ermöglichen. Die Pilotlinie soll nun laut Unternehmensangaben die nächste Stufe markieren: Sie ermöglicht nicht nur die Produktion in höheren Stückzahlen, sondern dient zugleich als technischer Prototyp für spätere Großserienanlagen.

Das Unternehmen selbst bezeichnet die Eagle Line laut "InsideEVs" als Fundament für eine spätere GWh-Produktion durch Lizenznehmer. Denn QuantumScape will seine Technologie nicht primär in eigenen Massenfertigungsstätten nutzen, sondern sie als Blueprint an Partner weitergeben, die dann eigene, deutlich größere Fabriken errichten.

Volkswagen als strategischer Partner

Ein zentraler strategischer Partner ist dabei bereits seit Juli 2024 PowerCo, die Batterie-Tochter des Volkswagen-Konzerns. In 2025 wurde zwischen den beiden Konzernen laut "Battery-Tech Network" dann eine erweiterte Zusammenarbeit vereinbart, bei der PowerCo bis zu 131 Millionen US-Dollar an Meilenstein-Finanzierungen bereitstellt, um die QSE-5-Technologie voranzutreiben und für die industrielle Nutzung vorzubereiten.

Die Festkörperbatterie gilt unter Experten laut "ArenaEV" als der "Heilige Gral" der Energiespeichertechnologien, weil sie theoretisch höhere Energiedichten, schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Sicherheit gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bieten kann. Mit der Eagle Line will QuantumScape nun erstmals demonstrieren, dass diese Technologie nicht nur auf dem Reißbrett existiert, sondern in einer hochautomatisierten Produktion gefertigt werden kann. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass der Weg bis zur tatsächlichen Serienproduktion noch lang ist: Pilotlinien produzieren in der Regel deutlich geringere Stückzahlen als industrielle Großanlagen, und die Herausforderungen bei der Skalierung sind weiterhin erheblich.

Angesicht des mit der Eröffnung der Pilot-Produktionslinie erreichten Meilensteins zeigt sich die QuantumScape-Aktie jedoch zunächst stark: Sie gewinnt am Montag im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 11,1 Prozent auf 9,41 US-Dollar, nachdem sie bereits am Freitag um 9,15 Prozent auf 8,47 US-Dollar gestiegen war. Die Vorzugsaktien des Partners Volkswagen zeigen sich daneben im Montagshandel auf XETRA zeitweise 0,69 Prozent fester bei 101,45 Euro.

Redaktion finanzen.at