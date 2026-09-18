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WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418

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18.09.2026 21:44:32

QuantumScape Co-Founder and CTO Liquidated His Trust's Entire Class A Shares in the Company Worth $610,800

Timothy Holme, co-founder and Chief Technology Officer at QuantumScape Corporation (NASDAQ:QS), sold ~120,000 shares of Class A Common Stock on September 15, 2026, for a total transaction value of $610,800 according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.09); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($5.05).

QuantumScape Corporation operates as a specialized materials science and battery technology company based in San Jose, California. The company is positioned at the forefront of solid-state battery innovation, a technology segment expected to play a critical role in next-generation electric vehicle platforms.

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