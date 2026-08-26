C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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27.08.2026 01:43:07
QuantumScape Co-Founder and CTO Sells His Trust's Entire Stake in the Company for $76,465
Timothy Holme, Chief Technology Officer, reported a sale of 12,723 shares of QuantumScape Corporation (NASDAQ:QS) on August 21, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.01); post-transaction value based on August 21, 2026 market close ($5.98).QuantumScape Corporation operates as a pre-revenue technology company focused on the commercialization of solid-state lithium-metal batteries, a transformative power solution for the electric vehicle industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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