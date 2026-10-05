CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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05.10.2026 17:30:00
QuantumScape Has No Revenue But Is Worth $2.8 Billion. Here's the 1 Milestone That Would Change Everything
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, hasn't commercialized any of its products or generated any meaningful revenue yet. That's why its stock trades nearly 97% below its record high of $131.67 per share, which it set on Dec. 22, 2020.
But at $4.50 per share, QuantumScape still has a market cap of $2.8 billion. That's a lofty valuation for a pre-revenue company, but it might justify that premium if it finally commercializes its first QSE-5 batteries. Let's see what it will take to finally reach that milestone.
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