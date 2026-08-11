QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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11.08.2026 19:02:00
QuantumScape Has Promised a Battery Breakthrough for Years. Is 2026 Finally The Year?
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on Nov. 27, 2020. Before its market debut, it claimed it could commercialize its first batteries by 2024. It also claimed its revenue would surge from $14 million in 2024 to $275 million in 2026.But as of this writing, QuantumScape has neither commercialized a single battery nor generated any meaningful revenue yet. That's why its stock, which opened at $24.80 on the first day, now trades at about $6. Can it finally achieve those goals this year and revive its ailing stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QuantumScape Corporation
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21.04.26
|Ausblick: QuantumScape legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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