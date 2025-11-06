QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
06.11.2025 15:17:29
QuantumScape (QS) Director Sells 300,000 Shares Worth $5.2 Million
Director Brad Buss exercised 300,000 options and immediately sold the resulting shares of QuantumScape (NYSE:QS) on Oct. 31, 2025, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value calculated using the SEC Form 4 weighted average purchase price of $17.35.What is the nature of this transaction, and how does the option exercise factor into the insider’s direct holdings?This filing reflects the exercise of options for 300,000 shares, immediately followed by their open-market sale on Oct. 31. The direct holding count and post-transaction value include only shares retained after the sales and do not reflect indirect holdings or remaining options outstanding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
