QuantumScape: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

QuantumScape hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

QuantumScape hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 USD. Im Vorjahr waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at