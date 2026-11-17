QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
17.11.2026 17:05:02
QuantumScape Trades Near $3 With No Revenue. Here’s What $5,000 Could Be Worth if Its Battery Ships in 2029.
QuantumScape(NASDAQ:QS), a developer of solid-state batteries, went public six years ago through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC). At the time, it claimed it could commercialize its first solid-state batteries for EVs and other industries by 2024.
But as of this writing, it has neither commercialized a single battery nor generated any meaningful revenue yet. That's why its stock plummeted from its record high of $131.67, which it reached on Dec. 22, 2020, to just $3 today. Let's see what a $5,000 investment in this beaten-down stock could be worth once it finally commercializes its first batteries.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporation
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QuantumScape Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|2,96
|-5,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.