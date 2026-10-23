QuantumScape verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

QuantumScape hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

QuantumScape hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at