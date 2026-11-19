Quantumsphere Acquisition hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Quantumsphere Acquisition ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at