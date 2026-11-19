Quantumsphere Acquisition lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quantumsphere Acquisition -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at