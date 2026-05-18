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18.05.2026 06:31:29
Quarta-Rad stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Quarta-Rad lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Quarta-Rad hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Redaktion finanzen.at
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