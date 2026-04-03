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03.04.2026 06:31:29
Quarta-Rad verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quarta-Rad lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 0,24 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,11 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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