Quartalsmitteilung zum 31. März 2022: Hannover Rück erzielt trotz hoher Belastungen 264 Mio. EUR Quartalsgewinn und bestätigt Gewinnziel

Bruttoprämie steigt währungskursbereinigt um 13,9 %Großschäden in der Schaden-Rückversicherung über Erwartungswert für das 1. QuartalZusätzliche Vorsorge für mögliche Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine im niedrigen dreistelligen Mio.-EUR-Bereich Pandemiebelastungen in der Personen-Rückversicherung im Rahmen der ErwartungenKapitalanlagerendite erfreulich bei 3,1 %Nettokonzerngewinn erreicht 264 Mio. EUREigenkapitalrendite mit 9,3 % über MindestzielGewinnziel für 2022 bestätigt