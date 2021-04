Quartalsupdate: RoodMicrotec veröffentlicht die Gesamteinnahmen des ersten Quartals 2021

Die Gesamteinnahmen in Quartal 1/2021 betrugen EUR 3,8 Millionen (Quartal 1/2020: EUR 2,9 Millionen)

Starke Verbesserung der Cash-Position im ersten Quartal des Jahres 2021

Book-to-Bill-Verhältnis weiterhin über eins

Deventer, 15. April 2021 - Roodmicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, veröffentlicht heute sein Quartalsupdate für das erste Quartal 2021. Die Gesamteinnahmen für das Quartal betrugen 3,8 Millionen Euro. Dies sind 31% höhere Gesamteinnahmen als im ersten Quartal 2020. Dieses Umsatzwachstum ist auf ein insgesamt starkes Lieferniveau sowie ein außergewöhnlich hohes Niveau an unfertigen Leistungen (0,5 Millionen Euro) für SCM-Projektvorbereitungen zurückzuführen. Dies geschieht, um die Lieferkette während einer geplanten Verlagerung eines Assemblers zu managen und die weiteren Lieferungen dieser Produkte für den Rest des Jahres 2021 sicherzustellen.

"Wir setzen unsere strenge Kontrolle der Betriebskosten fort und freuen uns, dass sich die Cash-Position zum Ende des ersten Quartals im Vergleich zu Ende 2020 weiter verbessert hat", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec. "Es ist auch sehr ermutigend zu sehen, dass die Nachfrage unserer Kunden weiterhin hoch ist, was zu hohen Gesamteinnahmen und einem Book-to-Bill-Verhältnis von über eins führt."

Die COVID-19-Situation wirkt sich immer noch auf das Geschäft der RoodMicrotec aus, aber die Nachfrage unserer Kunden ist wieder auf einem vernünftigen Niveau. RoodMicrotec hält die sehr strenge Kontrolle der Personal- sowie der Betriebskosten aufrecht. Diese werden bis ins Detail überprüft und nur absolut notwendige Kosten für die Erbringung unserer hochwertigen Dienstleistungen an die Kunden werden genehmigt. In den operativen Abteilungen sind noch genügend Kapazitäten vorhanden, so dass in naher Zukunft keine zusätzlichen Investitionen notwendig sind.

Ausblick

Derzeit ist es noch nicht möglich, die Dauer der Beeinträchtigungen der COVID-19-Pandemie oder die Auswirkungen der zunehmenden Zahl an Infektionen in Europa oder die Auswirkungen der weltweiten Logistiksituation zu prognostizieren. Aus heutiger Sicht erwartet RoodMicrotec im Jahr 2021 Gesamteinnahmen in der Größenordnung von 12,8 bis 13,4 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2021 wird voraussichtlich im Bereich von 2% bis 4% der Gesamteinnahmen liegen.

Audit

Die finanziellen Daten in dieser Pressemitteilung wurden nicht auditiert.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

