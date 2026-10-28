Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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29.10.2026 00:48:42
Quartalszahlen der Tech-Riesen: Zwei Seiten der KI-Medaille: Google zahlt, Microsoft kassiert
Milliarden fließen in Rechenzentren, doch nur ein Konzern verdient daran prächtig. Während Microsoft-Finanzchefin einen Rekord-Cashflow verkündet, bricht die Alphabet-Aktie zweistellig ein. Die Sorge wächst, dass die KI-Blase platzen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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