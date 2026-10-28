Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
29.10.2026 00:48:42
Quartalszahlen der Tech-Riesen: Zwei Seiten der KI-Medaille: Google zahlt, Microsoft kassiert
Milliarden fließen in Rechenzentren, doch nur ein Konzern verdient daran prächtig. Während Microsoft-Finanzchefin einen Rekord-Cashflow verkündet, bricht die Alphabet-Aktie zweistellig ein. Die Sorge wächst, dass die KI-Blase platzen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Alphabet bringt KI-Sorgen zurück - Microsoft verpufft (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: CDU-Vize Prien für KI-Besteuerung (dpa-AFX)
|
29.10.26
|CDU-Vize Prien für KI-Besteuerung (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP 2: Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|251,00
|-0,52%
|Alphabet C (ex Google)
|249,70
|-1,15%
|Microsoft Corp.
|470,35
|-0,58%