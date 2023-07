Quartalszahlen der Woche (u.a. Big Tech, Ölgiganten, Zahlungsriesen und viele mehr)

Quartalszahlen der Woche: 24. bis 28. Juli



Festhalten, denn die Quartalssaison nähert sich ihrem Höhepunkt und der Kalender ist vollgepackt mit großen Namen, auf die man achten sollte.



Die Quartalssaison der Big Tech Unternehmen beginnt mit den Ergebnissen von Microsoft, Alphabet und Meta. Die Telekommunikationsbranche stand in letzter Zeit im Rampenlicht und wird es mit den Ergebnissen von Verizon und AT&T sowie von T-Mobile und Comcast auch bleiben. Die Zahlungsverkehrsriesen Visa und Mastercard, die Ölriesen Exxon Mobil und Chevron, die Reisewerte Southwest Airlines und Royal Caribbean, die Autohersteller General Motors und Ford sowie die Apps Spotify und Snap gehören zu den weiteren interessanten Themen dieser Woche. Coca-Cola, McDonalds, Boeing und Intel gehören ebenfalls zu den Unternehmen, die einen Bericht vorlegen werden.





Big Tech-Aktien: Vorschau auf die Q2-Ergebnisse



Big Tech hat sich besser entwickelt als der breite Markt und war die treibende Kraft hinter der Rallye der US-Indizes in diesem Jahr. Es sieht so aus, als könnten sie wieder einmal die Hoffnungsträger sein, wenn man bedenkt, dass Microsoft (Dienstag, 25. Juli), Alphabet (Dienstag, 25. Juli), Meta (Mittwoch, 26. Juli), Amazon und Apple in dieser Saison Gewinnzuwächse melden werden, während der S&P 500 im weiteren Sinne den stärksten Gewinnrückgang seit drei Jahren zu verzeichnen haben wird! Die Wall Street hat fälschlicherweise vorausgesagt, dass die Gewinne in den letzten Quartalen die Talsohle durchschritten haben, aber jetzt kommen leichtere Vergleichszahlen ins Spiel, die dies diesmal weniger wahrscheinlich machen. Aggressive Kostensenkungen, darunter auch eine Reihe von Entlassungen, beginnen sich auszuzahlen, und viele Unternehmen werden zum ersten Mal seit Jahren ihre Umsätze schneller steigern als die Kosten.



Keines der fünf Unternehmen hat durch die künstliche Intelligenz einen großen Bewertungsanstieg erfahren, der ein wichtiger Katalysator sein könnte, wenn sie ihre Bemühungen schnell genug monetarisieren können, wobei Microsoft anscheinend einen frühen Vorsprung hat. Dennoch bedeutet der sprunghafte Anstieg der Bewertungen im Jahr 2023, dass die Multiplikatoren heute viel höher sind als zu Beginn des Jahres. Diese werden in dieser Gewinnsaison auf die Probe gestellt werden. Es braucht nicht viel, um einen Rückschlag auszulösen, und es wird ein deutlicher Gewinnsprung oder ein deutlich rosigerer Ausblick erforderlich sein, um den Schwung aufrechtzuerhalten. Dennoch hat Big Tech das Zeug dazu, weiterhin eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, auch wenn höhere Multiplikatoren die Gewinne in der zweiten Jahreshälfte erschweren werden.





Exxon Mobil (28.07.), Chevron (28.07.) und Shell (27.07.): Vorschau auf die Q2-Ergebnisse



Die Gewinne der Ölgiganten erreichten im vergangenen Jahr einen Höchststand, als der Krieg in der Ukraine die Ölpreise in die Höhe trieb, aber die Kosten für ein Barrel sind seit dem Höchststand von vor etwas mehr als einem Jahr wieder gesunken. Auch die Raffineriegewinnspannen haben sich diesem Trend angeschlossen. Die Branche verfügt nach wie vor über reichlich Barmittel, muss aber möglicherweise ihre Guthaben aufbrauchen, um Rückkäufe zu finanzieren, auch wenn dies längerfristig nicht tragbar ist. Das Tempo der Rückkäufe dürfte in diesem Quartal beibehalten werden, aber Anzeichen einer Verlangsamung sind nicht willkommen.



Bei Exxon Mobil wird erwartet, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr auf 2,00 $ mehr als halbiert. Wir sollten auch mehr über die jüngste Übernahme von Denbury erfahren, die dem Unternehmen helfen wird, seine kohlenstoffärmeren Projekte auszubauen und das größte CO2-Pipelinenetz in den USA sowie 10 Sequestrationsanlagen zu erwerben.



Bei Chevron wird erwartet, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Quartal ebenfalls auf 2,91 $ halbiert.



Für Shell wird ein Rückgang des bereinigten Gewinns, der Hauptkennzahl, um 36 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,4 Mrd. USD und ein Rückgang des EPS um 45 % erwartet. Ein Hauptaugenmerk wird auf den Ambitionen des Unternehmens im Bereich der sauberen Energien liegen und darauf, was es mit seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien zu tun gedenkt, während es beginnt, seine Investitionen wieder in den Öl- und Gassektor zu verlagern, um die Bewertungslücke zu seinen US-Rivalen zu schließen.





Verizon (25.06.) und AT&T (26.06.): Vorschau auf die Q2-Ergebnisse



Die US-Telekom-Aktien wurden in diesem Monat erschüttert, da sich die Anleger Sorgen über alte, mit Blei ausgekleidete Kabelnetze machen, die die Umwelt schädigen und sie potenziell großen Verbindlichkeiten aussetzen könnten. AT&T sank auf den tiefsten Stand seit drei Jahrzehnten, während Verizon auf ein Niveau stürzte, das zuletzt 2010 erreicht wurde, aber beide haben sich seitdem wieder erholt. AT&T hat bereits erklärt, dass weniger als 10 % seines Netzes betroffen sind, und die Befürchtungen abgetan.



Barclays hält den Ausverkauf für übertrieben, was offenbar der Fall war, da Value-Investoren davon profitieren. Andere sehen jedoch ein erhebliches Risiko. Bloomberg Intelligence hat errechnet, dass der Branche eine Rechnung in Höhe von 43 Milliarden Dollar für die Sanierung des Kabels droht, und erklärte, dass die gerichtliche Klärung bis zu fünf Jahre dauern könnte, was darauf hindeutet, dass der Überhang noch einige Zeit bestehen bleiben könnte.



AT&T wird im zweiten Quartal voraussichtlich einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 7,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 0,60 US-Dollar verzeichnen.



Verizon wird voraussichtlich einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 11,1 % auf 1,16 $ im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.





Visa (25.07.) und Mastercard (27.07.): Q2/Q3 Vorschau auf die Ergebnisse



Die Entschlossenheit der Verbraucher, ungeachtet des Wirtschaftsklimas weiter zu reisen, dürfte die grenzüberschreitenden Transaktionen weiter ansteigen lassen und der Abkühlung der Ausgaben in den USA entgegenwirken. Sowohl Visa als auch Mastercard haben sich in letzter Zeit von ihren Höchstständen zurückgezogen, wobei beide mit einem Aufschlag gegenüber kleineren Konkurrenten und über ihren 5-Jahres-Durchschnittswerten gehandelt werden.



Es wird erwartet, dass Visa im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,1 Mrd. USD verzeichnen wird, was einen neuen Rekord darstellen würde, und der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 6,7 % auf 2,11 USD steigen. Zahlungsvolumen soll um 7% wachsen



Mastercard wird voraussichtlich ein schnelleres Wachstum verzeichnen, wobei der Konsens auf einen Umsatzanstieg von 12,2 % auf 6,2 Mrd. USD und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 10,7 % auf 2,83 USD hindeutet. Auch das Zahlungsverkehrsvolumen könnte mit mehr als 11 % höher ausfallen als bei seinem Rivalen.





Intel-Aktie (27.07.): Vorschau auf die Q2-Ergebnisse



Die finanzielle Leistung von Intel im Jahr 2023 war schockierend. Zwischen Januar und März meldete das Unternehmen den ersten Quartalsverlust seit sieben Jahren - und damit den größten Quartalsverlust in der Geschichte des Unternehmens. Dieser Trend dürfte sich in diesem Quartal fortsetzen, wenn Intel voraussichtlich einen Umsatzrückgang von 21,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 12,0 Mrd. USD und einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,04 USD melden wird.



Intel befindet sich mitten in einer Trendwende, aber es wird ein sehr langer Weg sein. Der Plan ist, sich mehr auf Foundries zu stützen, die fortschrittliche Chips für andere Unternehmen herstellen können, um mit Unternehmen wie TSMC konkurrieren zu können, aber das Unternehmen glaubt nicht, dass es bis 2026 aufholen kann. In der Zwischenzeit bleibt die Situation jedoch schwierig. Die Nachfrage nach den in Computern verwendeten Chips ist nach wie vor schlecht, da der Appetit auf Geräte nach dem Boom während der Pandemie weiterhin gedämpft ist und der Absatz von Chips, die in Servern und Rechenzentren verwendet werden, ebenfalls im freien Fall ist. Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass die Gewinne im dritten Quartal wieder steigen und die Umsätze ab dem vierten Quartal wieder anziehen werden, so dass der Ausblick einen großen Einfluss darauf haben wird, wie die Aktualisierung von den Märkten aufgenommen wird.



Die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn um 26 % gestiegen, da die Anleger glaubten, dass das Unternehmen nach dem Einbruch im Jahr 2022 die Talsohle erreicht habe. Das mag zum Teil daran liegen, dass Intel mit dem 31,6-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt wird, was einem Aufschlag von 12 % auf den Branchendurchschnitt entspricht - was umso bedeutsamer ist, wenn man bedenkt, dass dieser Wert durch die hohe KI-induzierte Bewertung von NVIDIA in die Höhe getrieben wird.



Nächste Woche wird auch das Spin-Off-Unternehmen Mobileye seine Ergebnisse vorlegen. Obwohl es sich um ein unabhängiges und separat börsennotiertes Unternehmen handelt, ist Intel immer noch ein Mehrheitsaktionär, und Mobileye trägt zum Gewinn des Unternehmens bei. Mobileye war in letzter Zeit ein Lichtblick für Intel.







Snap-Aktie (25.07.): Vorschau auf die Q2-Ergebnisse



Snap ist seit Anfang 2023 um über 46 % gestiegen, und die Aktie erreichte Anfang des Monats ein Jahreshoch. Seitdem haben wir bereits einen Rückschlag erlebt, aber die Bewertung könnte sich als hoch erweisen und könnte diese Woche getestet werden. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % auf 1,05 Mrd. $ zurückgeht. Es wird erwartet, dass Snap Ende Juni über 395 Millionen täglich aktive Nutzer auf seiner Plattform hatte, 14 % mehr als vor einem Jahr und mehr als die 383 Millionen, die es Ende März hatte. Der Umsatz pro Nutzer bleibt jedoch aufgrund der schwächeren Werbebedingungen unter Druck. Snap ist vor allem auf kleinere und mittelständische Unternehmen ausgerichtet, die durch das zunehmend schwierige Wirtschaftsklima anfälliger werden könnten. Achten Sie auf die Anzeigenpreise, da es hier einige grüne Triebe gibt, obwohl eine Erholung vor Ende des Jahres unwahrscheinlich ist.



Snap wird voraussichtlich einen bereinigten Ebitda-Verlust von 61,7 Millionen US-Dollar ausweisen, nach einem Gewinn von 7 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Das wäre der erste Quartalsverlust seit fast zwei Jahren! Das Unternehmen wird auch Barmittel verbrauchen. Das ist besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Vergleichszahlen nach dem Druck, den wir 2022 auf die Finanzwerte ausübten, einfach sind. Die Aussichten deuten darauf hin, dass im dritten Quartal weitere Verluste und Umsatzrückgänge zu erwarten sind, wobei sich in den letzten drei Monaten des Jahres eine teilweise Erholung abzeichnet.







