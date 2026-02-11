Dassault Systèmes Aktie

WKN: 901295 / ISIN: FR0000130650

Analyst pessimistisch 11.02.2026 13:12:00

Quartalszahlen unter Erwartungen - Kurs der Dassault Systemes-Aktie unter Druck

Quartalszahlen unter Erwartungen - Kurs der Dassault Systemes-Aktie unter Druck

Den Aktien von Dassault Systemes erlebt am Mittwoch ein Mehrjahrestief.

"Kein Silberstreif am Horizont", titelte Dassault Systèmes-Analyst Charles Brennan von der Bank Jefferies über einer ersten Einschätzung zu den Quartalszahlen des französischen Software-Entwicklers. Diese enttäuschten, das Wachstum im Schlussquartal liege mit einem Prozent deutlich unter der Konsensschätzung.

Die Wachstumsprognose des Unternehmens für das laufende Jahr stelle zudem die Frage, wie deutliche Veränderungen möglich werden sollen in Zeiten eines sich beschleunigenden Wandels, so Brennan. Der Experte rechnet daher mit Kursverlusten der Aktien.

Diese haben im laufenden Jahr bereits knapp sechs Prozent verloren und waren in der vergangenen Woche mit unter 22 Euro auf ein Tief seit März 2020 gefallen. Mit den Verlusten in Paris von zuletzt 19,39 Prozent auf 18,09 Euro fällt die Aktie auf ein Tief seit Anfang 2018.

PARIS (dpa-AFX)

