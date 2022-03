Quarterhill präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quarterhill hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,080 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 182,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 18,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Quarterhill hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 125,70 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Quarterhill 144,53 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,011 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 135,43 Millionen CAD belaufen.

