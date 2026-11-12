Quarterhill verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quarterhill hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quarterhill ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at