Quarterhill veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quarterhill hat am 09.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 CAD gegenüber -0,210 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at