Quarterhill veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quarterhill hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,6 Millionen CAD.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,660 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quarterhill ein EPS von -0,140 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,82 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 210,02 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at