Quartiers Properties Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Quartiers Properties Registered lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 44,2 Millionen SEK, gegenüber 54,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at