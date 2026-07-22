Quartiers Properties Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quartiers Properties Registered hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 SEK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 24,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at