Quartz Mountain Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quartz Mountain Resources präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Quartz Mountain Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at