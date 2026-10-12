Quartzsea Acqusition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quartzsea Acqusition hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at