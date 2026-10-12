Quartzsea Acqusition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quartzsea Acqusition präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at