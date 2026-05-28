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28.05.2026 06:31:29
Quasar India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Quasar India hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 119,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,26 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 96,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 421,34 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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