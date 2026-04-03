Quaterra Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quaterra Resources hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,040 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at