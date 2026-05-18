Quaterra Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quaterra Resources lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Quaterra Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at