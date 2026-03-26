QubicGames informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

QubicGames hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QubicGames ein EPS von -0,070 PLN in den Büchern gestanden.

QubicGames hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 PLN. Im Vorjahr waren -0,180 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

QubicGames hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 28,81 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,43 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at