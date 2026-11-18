QubicGames hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,03 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QubicGames -0,040 PLN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QubicGames in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,5 Millionen PLN im Vergleich zu 6,6 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at