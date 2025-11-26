|
Qudian A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Qudian A veröffentlichte am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qudian A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 84,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
