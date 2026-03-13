Qudian A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qudian A hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 93,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,590 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 5,75 Millionen USD, gegenüber 30,11 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 80,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at