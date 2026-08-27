Quebec Rare Earth Elements: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Quebec Rare Earth Elements hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at