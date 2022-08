Quebecor B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Quebecor B präsentierte in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,680 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Quebecor B 1,12 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,13 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,676 CAD sowie einen Umsatz von 1,14 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at