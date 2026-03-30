Quechen Silicon Chemical A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quechen Silicon Chemical A hat am 28.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quechen Silicon Chemical A 0,410 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 567,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 558,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,21 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Quechen Silicon Chemical A im vergangenen Geschäftsjahr 2,21 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quechen Silicon Chemical A 2,18 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at