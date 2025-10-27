Quechen Silicon Chemical A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Quechen Silicon Chemical A stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 535,4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quechen Silicon Chemical A 557,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at