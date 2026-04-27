Quechen Silicon Chemical A legte Quartalsergebnis vor

Quechen Silicon Chemical A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Quechen Silicon Chemical A 0,340 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 555,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at