Quechen Silicon Chemical A legte Quartalsergebnis vor

Quechen Silicon Chemical A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 568,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quechen Silicon Chemical A 535,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at