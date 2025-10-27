|
Quectel Wireless Solutions A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Quectel Wireless Solutions A hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 1,00 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Quectel Wireless Solutions A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
