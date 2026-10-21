Quectel Wireless Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quectel Wireless Solutions A veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 8,54 Milliarden CNY gegenüber 6,33 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at