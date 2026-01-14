|
14.01.2026 06:31:28
Queens Road Capital Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Queens Road Capital Investment lud am 12.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 16,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
